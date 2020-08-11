Lefkoşa-Girne anayolunun bir kısmında trafik tek şeritten verilecek

Lefkoşa - Girne Anayolunun 7 ve 8'inci km'leri arasında, ADF Mobilya önlerinde yağmur suyu drenaj çalışmaları yapılacak olmasından dolayı, yolun her iki yönünden gelen araçlar için trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, uygulama, yarın saat 08:30'da başlayacak.

Çalışmanın yapılacağı noktada, Girne istikametinden Lefkoşa istikametine gidecek araçlar için ulaşım, gidişe göre yolun solundan tek şerit halinde; Lefkoşa'dan Girne istikametine gidecek araçlar ise refüj aralığından Girne geliş yönünün sağ şeridine yönlendirilerek tek şerit halinde ulaşım sağlanacak.

Güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.