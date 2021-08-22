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Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Lefkoşa  - Girne anayolunda Boğazköy kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2021 Pazar 21:30
Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Lefkoşa  - Girne anayolunda Boğazköy kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, saat 19.00 sıralarında  Ali Başarcan (E-26), yönetimindeki SA 732 plakalı araçla sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Adnan Kaplan (E-54) yönetimindeki JA 677 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sol şeride savrulan JA 677 plakalı araç,  sol şerit içerinde Girne istikametine doğru seyreden Mulis Altınışık (E-29) yönetimindeki EY 113 plakalı araca vurdu.

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Kaza sonucu yaralanan SA 732 plakalı araç sürücüsü Ali Başarcan ve JA 677 plakalı araç sürücüsü Adnan Kaplan (E-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 22.08.2021 22:35
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