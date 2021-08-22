Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Lefkoşa - Girne anayolunda Boğazköy kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, saat 19.00 sıralarında Ali Başarcan (E-26), yönetimindeki SA 732 plakalı araçla sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Adnan Kaplan (E-54) yönetimindeki JA 677 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sol şeride savrulan JA 677 plakalı araç, sol şerit içerinde Girne istikametine doğru seyreden Mulis Altınışık (E-29) yönetimindeki EY 113 plakalı araca vurdu.
Soruşturma devam ediyor.