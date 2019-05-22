Lefkoşa Girne Anayolu'nda selden etkilenen kesimlerin tamirinin yapılması için Tüfekçi Ltd. ile sözleşme imzalandı

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, St Hilarion kavşağından Salih Miroğlu Korluğuna kadar olan bölümde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan tahribatın tamiratı ve iyileştirme çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan “Lefkoşa Girne Anayolunda Selden Etkilenen Kesimlerin Tamirinin Yapılması” konulu ihale süreci çerçevesinde yüklenici firma Tüfekçi Ltd. ile sözleşme imzalandı.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışmalar sırasında, şerit kapamasına gidileceğinden sürücülerin yola planladıklarından önce çıkmaları tavsiye edildi.Yapım çalışmaları süresince Karayolları Dairesi tarafından çalışmalarla ilgili gerekli duyuruların yapılacağı belirtilerek, sürücülerin çalışma yapılacak bölgedeki hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.