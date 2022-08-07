Lefkoşa - Girne ana yolunda kaza

Lefkoşa-Girne anayolunun 4-5'inci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada Servet Emre (K-69) yönetimindeki SV 939 plakalı araç, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solundan çıkarak takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.