Lefkoşa Gazimağusa anayolunda trafik kazası

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde bugün trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Erülkü Süpermarket önlerinde Emrah Taşkın (E-21), yönetimindeki FK 571 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada aynı istikamete doğru seyreden Osman Sevrim yönetimindeki FC 465 plakalı aracın önünü tıkadı.

Bunun üzerine iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle FK 571 plakalı araç Erülkü Süpermarketin korkuluklarına çarpıp yaklaşık bir buçuk metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.