banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899
Çok acil kan aranıyor!
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR!
İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
banner306

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza..

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza..

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:44
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza..

.HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ’NDEKİ BENZİN İSTASYONUNDAN ÇIKAN 70 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TERS YÖNE GİRDİ

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 1 HAFİF YARALI VAR

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki benzin istasyonundan çıkış yaparken ters yöne giren 70 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu. 

banner317
Bu sabah meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada, 35 yaşındaki Kemal Hüroğlu hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Zevay Karahasan (E ) yönetimindeki AZ 640 plakalı araçla Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özok Petrol istasyonuna girdi. 

İstasyondan çıkarken, ters yöne giren, Lefkoşa yerine Gazimağusa istikametine yönelen Zevay Karahasan’ın yönetimindeki araç Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya seyreden Kemal Hüroğlu (E-35) yönetimindeki MY 137 plakalı aracın önünü tıkadı.  Çarpmanın etkisiyle savrulan MY 137 plakalı araç aynı istikamete seyreden Özlem Saka (K-37) yönetimindeki araca çarptı.  

Hafif yaralanan MY 137 plakalı araç sürücüsü Kemal Hüroğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

Son Güncelleme: 24.08.2019 14:12
Anahtar Kelimeler:
TrafikKazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi’nden çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Girne Belediyesi’nden çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yarın gece Haluk Levent konseriyle sona erecek
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yarın gece Haluk Levent konseriyle sona erecek
Oktay: “Lefke Gazi Lisesi orta bölümü öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor, öğrenciler başka ortaokullara kaydediliyor”
Oktay: “Lefke Gazi Lisesi orta bölümü öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor, öğrenciler başka ortaokullara kaydediliyor”
Girne’de fırına 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi
Girne’de fırına 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Uluçay: “Doğu Akdeniz'de işbirliği, gelecek 50 yıla katkı sağlayacaktır“
Uluçay: “Doğu Akdeniz'de işbirliği, gelecek 50 yıla katkı sağlayacaktır“
Töre yarın Türkiye’ye gidiyor
Töre yarın Türkiye’ye gidiyor
Çok acil kan aranıyor!
Çok acil kan aranıyor!
Polisten sürücülere uyarı
Polisten sürücülere uyarı
Hava durumu...
Hava durumu...

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim