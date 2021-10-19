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Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor

Lefkoşa – Gazimağusa bölünmüş anayolunun, Lefkoşa – Gazimağusa güzergâhında yarın iyileştirme çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

19 Ekim 2021 Salı 18:30
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor

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Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın başlayacak yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Son Güncelleme: 19.10.2021 18:49
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