banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde kış saati
Okullar açıldı
Okullar açıldı
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla başlıyor!
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla...
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 134 pozitif vaka
Kapat

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde trafik kazası

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 15:15
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde trafik kazası

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. 

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ DE KURTARMAYA DESTEK VERDİ

banner341
Bu arada, kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan Resul, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahse konu şahıs, araçtan kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

banner360
Son Güncelleme: 13.09.2021 16:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
7 günde 17 yangın
7 günde 17 yangın
PCR rezaleti bulaşa davetiye
PCR rezaleti bulaşa davetiye
Trafik Müdürlüğü, trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlattı
Trafik Müdürlüğü, trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlattı
Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü kabul etti
Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü kabul etti
Yağışlı hava geliyor
Yağışlı hava geliyor
KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı
KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
Akçay’daki Rauf Raif Denktaş Parkı Cuma günü açılıyor
Akçay’daki Rauf Raif Denktaş Parkı Cuma günü açılıyor
Lefkoşa'daki darp ve soygun olayında aranan emareler var
Lefkoşa'daki darp ve soygun olayında aranan emareler var

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim