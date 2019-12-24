Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde ölümlü kaza!

Bu sabah, saat 07:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirmiştir.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.