banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113094
ALTIN
285.100
DOLAR
5.9432
STERLİN
7.6839
EURO
6.5885
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 yıl hapse mahkum edildi
2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Çekiç ile yüzüne vurdu
ÇEKİÇ İLE YÜZÜNE VURDU

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde ölümlü kaza!

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti..

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde ölümlü kaza!

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti..

24 Aralık 2019 Salı 08:57
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde ölümlü kaza!

Bu sabah, saat 07:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirmiştir.

banner317
Hüseyin Yusuf Erçika  ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.12.2019 10:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Tüm Hristiyanların Noel Yortusunu Kutladı
Başbakan Tatar Tüm Hristiyanların Noel Yortusunu Kutladı
Tatar: “Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden sonra KKTC’nin önemi arttı”
Tatar: “Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden sonra KKTC’nin önemi arttı”
KTAMS “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konulu seminer düzenleyecek
KTAMS “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konulu seminer düzenleyecek
TKÖD: “Sigorta düzenlemeleri sadece para toplamaya yönelik aldatmaca”
TKÖD: “Sigorta düzenlemeleri sadece para toplamaya yönelik aldatmaca”
Denktaş'tan adaylık açıklaması...
Denktaş'tan adaylık açıklaması...
Turunçlu kavşağında ölümlü kaza...
Turunçlu kavşağında ölümlü kaza...
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Hayatını Kaybeden Ressam Cevdet Çağdaş İçin Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Hayatını Kaybeden Ressam Cevdet Çağdaş İçin Taziye Mesajı
Döviz kurları
Döviz kurları
Kanlı noel’in düşündürdükleri
Kanlı noel’in düşündürdükleri
“O iş başka bu iş başka…”
“O iş başka bu iş başka…”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim