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Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde arazi yangını

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu Ercan çemberi yonca kavşağı 2. km yakınlarındaki arazide bugün saat 13.00 sıralarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

07 Mayıs 2021 Cuma 16:30
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde arazi yangını
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Gazimağusa anayolu Ercan çemberi yonca kavşağı 2. km yakınlarındaki arazide bugün saat 13.00 sıralarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

Çıkan yangın polis İtfaiye ekipleri, Ercan İtfaiyesi ve Değirmenlik Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 20 dönüm biçilmemiş buğday, 40 dönüm biçilmiş başaklı kalem, 50 küçük balya tamamen yandı.

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LEFKOŞA-DİKMEN ANAYOLU ÜZERİNDE ARAZİ YANGINI

Öte yandan, Lefkoşa- Dikmen anayolunun 4 -5. km yakınlarında bulunan arazide bugün saat 14.30 sıralarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm anız tamamen yandı.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 16:53
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