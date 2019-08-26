Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nun Demirhan ayağında trafik tek şeritten veriliyor
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Demirhan bölümünün Gazimağusa gidiş istikametinde trafik, yol tadilatı yapıldığından tek şeritten veriliyor.
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nun Demirhan ayağında trafik tek şeritten veriliyor
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Demirhan bölümünün Gazimağusa gidiş istikametinde trafik, yol tadilatı yapıldığından tek şeritten veriliyor.
26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:38
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Demirhan bölümünün Gazimağusa gidiş istikametinde trafik, yol tadilatı yapıldığından tek şeritten veriliyor..Polisin verdiği bilgiye göre, yol tadilatı Necipoğlu Ltd. önlerinden Yonca Kavşağı ayrımına kadar süren yolda yapılıyor.
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