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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 11 yataklı yoğun bakım servisi hizmete açıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 11 yataklı yoğun bakım servisi, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından hizmete açıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 11 yataklı yoğun bakım servisi hizmete açıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 11 yataklı yoğun bakım servisi, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından hizmete açıldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 09:49
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 11 yataklı yoğun bakım servisi hizmete açıldı
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Başbakan Ersin Tatar, yoğun bakım servisinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, katkı koyan herkesi kutladı ve teşekkür etti. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte hastaneyi ziyaret ederek, BRT arkasına 500 yataklı yeni bir hastane inşa edileceğini açıkladıklarını anımsatan Tatar, bu gelişmeden mutluluk duyduklarını söyledi. 
Hastaların, sağlık personelinden, doktorlardan ve hemşirelerden memnun olduğuna işaret eden Tatar, binada bazı sıkıntı ve eksiklikler bulunduğunu belirtti. 
Tatar, yoğun bakım servisinin çağa yakışır bir şekilde hizmete sunulduğunu ifade etti. 
İlçelerdeki hastanelere yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Tatar, bütçe olanakları çerçevesinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini kaydetti. 
İlaç fiyatlarındaki artışa da değinen Tatar, artışın uluslararası piyasalardaki gelişmelerden kaynaklandığını,  Türkiye’deki artışın KKTC’deki ilaç fiyatlarına da yansıdığını söyledi. 
Tatar, KKTC’deki ilaç fiyatlarının artırılmasına yönelik hükümet kararı bulunmadığını, yurtdışındaki artışın ülkeye yansıdığını vurguladı. 

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PİLLİ
Sağlık Bakanı Ali Pilli de, 11 yataklı yoğun bakım servisinin açılışının bugün yapıldığını, bu servisin hastanenin can damarı olduğunu kaydetti. 
Yoğun bakım servisinin çağdaş bir şekilde ekip çalışması ile hizmet girdiğini söyleyen Pilli, sağlık sistemini ileri taşımak adına çaba harcadıklarını belirtti. 
Bakan Pilli, yoğun bakım servisine 10 yatak daha ilave etmeyi planladıklarını dile getirdi.
Pilli, BRT arkasında en son teknoloji ile donatılmış 500 yataklı bir hastane inşa edileceğini kaydetti. 
Pilli, Gazimağusa, Güzelyurt ve Girne’deki hastanelere yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

 

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Son Güncelleme: 20.02.2020 13:56
Anahtar Kelimeler:
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 11 Yataklı Yoğun Bakım Servisi
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