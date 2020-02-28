Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 291 hastanın 86'sı sevk edildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatılı tedavi gören 291 hastanın 86'sı, saat 12.00 itibarıyla 6 farklı hastaneye sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sevk edilmeyen hastaların tedavisine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.
Hastaların hangi hastanelere sevk edildiğini öğrenebilmek için 0392 228 3740 numaralı direkt hat hizmete konuldu.
Hastanede Poliklinik, Onkoloji Merkezi, Diyaliz Bölümü, Psikiyatri Bölümü, Diş Bölümü, Göğüs Hastalıkları Servisi, Enfeksiyon Bölümü ve Laboratuvar hizmet vermeye devam ediyor.
Bu arada yangının 06.47’de çıktığı ve itfaiyenin bilgilendirildiği kaydedildi.