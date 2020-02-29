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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı. 

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı. 
TAK Muhabirinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’dan aldığı bilgiye göre, hastanede hasar tespit ve temizlik çalışmalarına hızla başlandı. 
Özyılkan, Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetim kurulunun, hastanenin yeniden hizmet verebilir duruma gelmesi için gerekli tüm çalışmaları başlattığını, hızla devam ettiğini kaydetti. 
Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangın, dün sabah saat 06.45 sıralarında Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başlamıştı. 

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İki hastanın hayatını kaybettiği yangında, 291 yatan hastadan 103’ü çeşitli hastanelere sevk edilirken, bazı hastalar da taburcu edilmişti.   
Acil servis dahil bir çok bölümde hizmet verilemeyen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde; Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Onkoloji, Diyaliz, Psikiyatri ve Diş servisleri ise hizmet vermeye devam ediyor. 

 

Son Güncelleme: 29.02.2020 14:40
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