Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
25 Şubat 2021 Perşembe 17:45
Son Güncelleme: 25.02.2021 19:12
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.