Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu hemşirenin dün yapılan PCR testinde pozitif olduğunun saptandığı belirtilerek, hemşirenin tedavisine başlandığı ve temaslı takibinin yapıldığı kaydedildi.