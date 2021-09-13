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Lefkoşa'daki darp ve soygun olayında aranan emareler var

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklana zanlı Chritopher Pam Sha yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:30
Lefkoşa'daki darp ve soygun olayında aranan emareler var

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Chritopher Pam SHA’nın “Soygun”, “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Gencer, 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 17.30 raddelerinde, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir ikametgâhta zanlının beraberindeki henüz tespit edilemeyen 4 erkek ve 2 kadın şahısla birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle A.O.I. 'nın ikametgâhına kilitli olan giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp girdiğini ve ev açma suçunu işlediğini belirterek, daha sonra müştekiyi darp ederek kendisine ait, 1 adet siyah renk erkek çantası ve içerisindeki Apple marka laptopu, 1 adet mavi renk küçük Samsung marka cep telefonunu, 1 adet siyah renk erkek çantasını ve içerisindeki HP marka Laptopu ve henüz markası tespit edilemeyen 1 adet çantası olmayan Laptopu zor kullanarak alarak ele geçirdiğini, böylelikle soygun suçunu işlediğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında bazı emarelerin bulunduğunu ancak aranan başka emareler de olduğunu belirterek, alınacak ifadelerin söz konusu olduğunu dile getiren Gencer, serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 8 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
DapSoygunChritopher Pam Sha
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