Lefkoşa'da uyuşturucu, Akçay'da gümrüksüz balya bağlama makinesi

Polis, Lefkoşa'da uyuşturucudan, Akçay'da ise gümrüğe beyan edilmemiş balya bağlama makinesi tasarrufundan tutuklamalar yaptı.

Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, bugün 14.00 sıralarında, Lefkoşa - Kermiya'da Öğretmenler Caddesi'nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda O.Ş.'nin (E-35) tasarrufunda, yaklaşık 20 gr ağırlığında kokain, yaklaşık 1 gr ağırlığında eroin ve yaklaşık 6 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir hassas terazi bulundu.

Bulunalar emare alınırken O.Ş. tutuklandı.

Akçay'da bugün 17.30'da yine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ş.İ'nin evinin arka tarafında gümrüğe beyan edilmemiş bir bala bağlama makinesi (beyler) tespit edildi.

Yapılan soruşturmada söz konusu makinenin 2019 yılı içerisinde Güney Kıbrıs'tan alınarak gümrüğe beyan edilmeden Beyarmudu bölgesinden KKTC'ye kanunsuz olarak geçirildiği tespit edildi.

Polis Ş.İ'yi tutukladı.