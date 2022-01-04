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Lefkoşa'da trafik kazası

04 Ocak 2022 Salı 21:45
Lefkoşa'da trafik kazası

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Lefkoşa'da  Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Behçet Çıkar (E-19) yönetimindeki ME 156 plakalı araçla cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, demir korkuluklara ardından da seyyar simit satış arabasına çarptı.

Saat 20.30'da meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 23:17
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