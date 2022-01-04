Lefkoşa'da trafik kazası

Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Behçet Çıkar (E-19) yönetimindeki ME 156 plakalı araçla cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, demir korkuluklara ardından da seyyar simit satış arabasına çarptı.
Saat 20.30'da meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.