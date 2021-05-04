Lefkoşa'da trafik kazası!

Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen kazada 168 promil alkollü içki tesiri altındaki sürücü kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza saat 22.45 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde, Melik Çakar (E-37) yönetimindeki aracın, Kermiya Motors isimli iş yerine ait tel örgülere çarpmasıyla oldu.

Polis, sürücünün 168 promil alkollü içki tesiri altında, direksiyon hakimiyetini kaybedip, gidiş istikametine yolun solundan çıkış yaparak Kermiya Motors isimli iş yerine ait tel örgülere aracın sol ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldiğini bildirdi. Sürücü tutuklandı.