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Lefkoşa'da Sporcu kıza taciz iddiası!!!

27 Kasım 2021 Cumartesi 18:55
Lefkoşa'da Sporcu kıza taciz iddiası!!!

Lefkoşa'da Sporcu kıza taciz iddiası!!!

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Haspolat'ta faaliyet gösteren Aner Atlı Spor Kulübüne binicilik dersi almak için giden 18 yaşındaki genç kıza taciz iddiası ülke genelinde infial yarattı.

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Aner Atlı Spor Kulübü binicilerinden 18 yaşındaki genç kızı arabasıyla kulübe götürerek, araç içerisinde zorla öpmeye çalıştığı iddia edilen Ersoy Aner'in konu şahsa hitaben “Seni yarışlara sokmayacağım, sen beni mutlu etmiyorsun, istersan sana emzik vereyim” demek suretiyle önce cinsel tacize Teşebbüs ve daha sonrada Cinsel Taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandığı iddiası kulübe devam eden sporcular ve aileleri arasında tedirginlik yarattı.

Büyük bir gizlilik içerisinde mahkeme süreci yürütülmesi sonrasında güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre polisteki tutukluğun bitmesi üzerine mahkemeye çıkarılan Binicilik antrenörü Ersoy Aner nakit teminat ve kefil kefaleti şartları ile teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cinsel Tacize uğradığını iddia eden 18 yaşındaki genç kızın yakınları olayın kapatılmak istenmesine tepki göstererek konunun takipçisi olacaklarını belirterek medyadan da tarafsız davranarak olayı irdelemesini istediler.

Sorumlu gazetecilik bilinciyle hareket eden KIBRIS MANŞET herzaman güçlünün değil haklının yanında felsefesiyle mahkemeye de yansımış olan konuyu bizler de takip edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

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Son Güncelleme: 27.11.2021 20:03
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaTaciz
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