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Lefkoşa'da sahte para

05 Ekim 2021 Salı 15:28
Lefkoşa'da sahte para

04.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankaya giden                    S.I.(E-37) ve A.A.S.(E-20), tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 500 Euroluk banknotlardan oluşan toplam 2500 Euro’yu (5 adet) görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Yürütülen sourşturma kapsamında A.A.S.’nin kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise bir adet daha sahte olduğuna inanılan 500 Euroluk banknot bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.I.G.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

X 03637363799

X 03637363826

X 03637363772

X 03637364735

X 03637363601

X 03637364276

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

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Son Güncelleme: 05.10.2021 15:41
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