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Lefkoşa'da Sahte 50'lik Abd Doları

Polis, para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumlara uyarıda bulundu

06 Aralık 2022 Salı 13:12
Lefkoşa'da Sahte 50'lik Abd Doları

Lefkoşa'da kimliği meçhul bir şahıs tarafından 50’lik banknotlardan ve MB 70450502A, MB 31427441A, MB 31427443A, MB 70442693A, MB 70451495A, MB 70451506A, MB 31427770A seri numaralarından oluşan toplam 7 adet sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edildi. Polis, kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri için uyarıda bulundu

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 03-04.12.2022 tarihleri arasında, kimliği meçhul bir şahıs tarafından 50’lik banknotlardan ve MB 70450502A, MB 31427441A, MB 31427443A, MB 70442693A, MB 70451495A, MB 70451506A, MB 31427770A seri numaralarından oluşan toplam 7 adet sahte ABD Dolarını, Lefkoşa’da faaliyet göstren bir bir işletmeye vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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