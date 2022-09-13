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Lefkoşa'da olaylı gün... Sopalarla adam dövdüler!

13 Eylül 2022 Salı 11:30
Lefkoşa'da olaylı gün... Sopalarla adam dövdüler!

11.09.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, bir grup gencin taraf olup kanunsuz olarak toplandıktan sonra, arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Willian Antony PETERS’i, tasarruflarında bulundurdukları tecavüzkar aletler (ahşap sopa) ve elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp etmişlerdir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tespit edilen 6 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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