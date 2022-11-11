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Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!

11 Kasım 2022 Cuma 16:14
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Danish Hassan ve Kemal Tunç mahkeme
huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Recep Abakan, olguları aktardı. Polis, Zanlı 1 Danish Hassan ve Zanlı 2 Kemal Tunç’un Müstahdem Tarafından Sirkat suçu ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Danish Hassan ve zanlı 2 Kemal Tunç’un, müstahdemi oldukları 01-06.11.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde
faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yine Lefkoşa'da sakin Okan Yılmaz’ın yapmakta olduğu Freechois isimli konfeksiyon mağazasında müşterilere satmış oldukları giyim ürünlerine karşılık temin etmiş oldukları 600 Euro nakit parayı söz konusu işyerinin kasasına yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi. Polis, her iki zanlının da 10.11.2022 tarihinde mahkeme emri ışığında tutuklandığını belirtti. Polis, tutuklanmaları ile her iki zanlının işlemiş oldukları suçu kabul ettiğini ve Kemal Tunç’un söz konusu suça ilişkin itiraf içerikli bir gönüllü ifade vererek polisin yürütmekte olduğu tahkikata yardımcı olduğunu söyledi. Polis, meselede yeni bir gelişme yaşanarak Okan Yılmaz’ın ifadesine ek ifade ekleyerek her iki zanlıdan polise yapmış olduğu şikayetin akabinde zanlıların tutuklanmadan önce kendisine
mağduriyetine ilişkin 550 Euro nakit para ve toplamda 50 bin TL nakit para verdiklerini söz konusu 50 bin TL geçmiş zamanda sirkat ettikleri kasaya yatması gereken paraya ilişkin olduğunu bildirdiklerini anlattı. Polis, meseleye ilişkin bu yeni gelişme ışığında müştekinin zanlılardan almış olduğu 50 bin TL nakit paraya ilişkin hangi zamanda ürünlerin satışından elde edilen paraları sirkat ettikleri yönünde geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, bu aşamada meseleye ilişkin alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken faturalar olduğunu ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini anlattı. Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başlamış olup zanlıların methaldar olduğu suç ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirtip, zanlıların bu aşamada serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden ötürü 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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