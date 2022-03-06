Lefkoşa'da korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre 05.03.2022 tarihinde saat 19:40 raddelerinde Lefkoşa’da Öğretmenler Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde nefesinde %95 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HD 431 plakalı salon araç ile batı istikametine seyreden Alayköy’de sakin Abdelrahman ABEDRABBU (E-29-İşçi KKTC) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ateş Kuruyemişleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu o esnada yolun sol kısmında önü doğu istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Taj UDDIN (E-45-Şoför-KKTC)’ nin sorumluluğunda bulunan LG 825 plakalı salon aracın sol ön kısmına aracının sol ön kısmi ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan LG 825 plakalı salon araç içerisinde yolcu olarak bulunan Salman UDDIN (E41) ve Ismat TAJ(K-38) LDH Acil serviste müşahede altına alınmışlardır.

HD 431 plakalı araç sürücüsü Abdelrahman ABEDRABBU suçüstü hali gereği tutuklanmıştır.

Tahkikat devam etmektedir.