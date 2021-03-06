Lefkoşa'da korkutan kaza!

Bu akşam 21:00 sularında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü korkulukları yıkarak dere yatağına devrildi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre kazada iki kişi yaralandı.
DETAYLAR BİRAZDAN..
Bu akşam 21:00 sularında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü korkulukları yıkarak dere yatağına devrildi.
Bu akşam 21:00 sularında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü korkulukları yıkarak dere yatağına devrildi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre kazada iki kişi yaralandı.
DETAYLAR BİRAZDAN..