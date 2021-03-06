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Lefkoşa'da korkutan kaza!

Bu akşam 21:00 sularında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü korkulukları yıkarak dere yatağına devrildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 21:43
Lefkoşa'da korkutan kaza!
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Bu akşam 21:00 sularında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü korkulukları yıkarak dere yatağına devrildi.

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Metehan bölünmüş yoldan Citroen ışıkları diye bilinen yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dere yatağına devrildi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre kazada iki kişi yaralandı.

DETAYLAR BİRAZDAN..

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