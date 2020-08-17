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Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde yangın…

17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:05
Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde yangın…
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BEŞ  DÖNÜMLÜK ALAN İÇERİSİNDEKİ KURU OTLAR İLE AKASYA AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ 

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Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde yangın çıktı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kızılbaş bölgesinde Gençtepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangın sonucu, yaklaşık beş  dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile, akasya ağaçları, bir adet elektrik direği ve bir römork aracın lastiği yandı.

Yangına Polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil savunma ekiplerinin yanı sıra askeri personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2020 19:33
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