Lefkoşa'da kimyasal ilaçlama başladı!

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "halk sağlığını tehdit eden bu virüsle mücadele de daha etkin olabilmek adına ULV olarak da bilinen kimyasal ilaçlamayı da kullanmaya başladık" ifadedelerine yer verdi.

LTB doğaya verdiği zarar dolayısıyla kimyasal ilaçlama yapmıyordu.

Lefkoşa Türk Belediyesi 2019 yılında sivrisinekle mücadelede ülke belediyeleri arasında en yüksek bütçe ile en etkili sinek mücadelesini yapmaya devam etmektedir.

Bugüne kadar derelerin sürekli ilaçlanması, sulak alanların kurutulması ve diğer entegre mücadele yöntemleri kapsamında çok zorlu ve kötü bir yıl beklentisini yoğun uğraşlarımız sayesinde rutin bir yıla çevirmeyi başarmış durumdayız.

Batı Nil virüsü olarak bilinen hastalık göçmen kuşlardan sivrisineklere ve sivrisineklerden de insanlara geçebilmektedir. Virüsle ilgili vakaların tüme yakını Lefkoşa dışı olmakla birlikte ülke ölçeğimiz değerlendirildiğinde bu durumun bizler için tehdit unsuru olmadığı anlamı çıkarılamaz.

Bu bağlamda, sürdüğümüz kapsamlı mücadeleye halk sağlığını tehdit eden bu virüsle mücadele de daha etkin olabilmek adına ULV olarak da bilinen kimyasal ilaçlamayı da kullanmaya başladığımızı bildirmek isterim.