Lefkoşa'da kaza: Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı!

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 21.00 sıralarında, Yusuf Şenizler, yönetimindeki FA 617 plakalı araç ile arızalı olan ve Zuhal Şenizler kullanımındaki DY 299 plakalı aracı çelik halat yardımı ile çekerek götürdüğü sırada, arızalı aracın direksiyonun kitlenerek sağ şeride kayması sonunu o esnada aynı istikamete doğru seyreden 33 yaşıdaki Yasin Tekbaş, yönetimindeki LF 885 plakalı motosiklet sürücüsü arızalı aracı çekmekte olan çelik halata çarpıp düşerek yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Tekbaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor...