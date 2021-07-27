Lefkoşa'da kaza!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Gönyeli Çemberi yakınlarında, saat 21.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında Tuncay Altunay yaralandı.
Polisten yapılan şu şekilde:"Saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Tuncay Altunay (E-37), yönetimdeki JZ 911 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir."