banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376

Lefkoşa'da kaza!

Bu sabah Lefkoşa’da gerçekleşen kazada araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu bebek arabası ve bebek arabasını iten Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:30
Lefkoşa'da kaza!
banner337
banner351

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden N.E.E.(E-30) yönetimindeki salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solunda ayni istikamete doğru içinde bebek bulunan bebek arabasını itmekte olan Dilek Hatay BAYRAKTAROĞLU (K-40) ve bebek arabasına çarptığı kaydedildi.

banner341
Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası önce yol kenarında park halinde bulunan C.S. sorumluluğundaki araca ardından A.A. sorumluluğundaki araca çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan yaya Dilek Hatay BAYRAKTAROĞLU ve bebek arabası içerisinde bulunan Deniz GÜÇKAL(K-18 Aylık)’ın tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Sevisi’nde sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Trafik KazasıDilek Hatay BayraktaroğluDeniz Güçkal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikal Platform Tatar'ı dava etti
Sendikal Platform Tatar'ı dava etti
Ekim ve Kasım ayları destek ödemeleri yapıldı
Ekim ve Kasım ayları destek ödemeleri yapıldı
Hemşire alımı konusu görüşüldü
Hemşire alımı konusu görüşüldü
Elite Hastanesi ve Futbolcular Derneği arasında işbirliği mutabakatı
Elite Hastanesi ve Futbolcular Derneği arasında işbirliği mutabakatı
Öğretmen sendikaları "Herkes başının çaresine baksın" dedi
Öğretmen sendikaları "Herkes başının çaresine baksın" dedi
Erhürman CTP'nin 50 yılını değerlendirdi
Erhürman CTP'nin 50 yılını değerlendirdi
İskele’de trafik kazası
İskele’de trafik kazası
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan başarılı operasyon
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan başarılı operasyon
Ali Pilli resti çekti kazandı!
Ali Pilli resti çekti kazandı!
Başsavcılık'ta temaslı vaka!
Başsavcılık'ta temaslı vaka!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim