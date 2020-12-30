Lefkoşa'da kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden N.E.E.(E-30) yönetimindeki salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solunda ayni istikamete doğru içinde bebek bulunan bebek arabasını itmekte olan Dilek Hatay BAYRAKTAROĞLU (K-40) ve bebek arabasına çarptığı kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası önce yol kenarında park halinde bulunan C.S. sorumluluğundaki araca ardından A.A. sorumluluğundaki araca çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan yaya Dilek Hatay BAYRAKTAROĞLU ve bebek arabası içerisinde bulunan Deniz GÜÇKAL(K-18 Aylık)’ın tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Sevisi’nde sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.