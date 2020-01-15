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Lefkoşa'da kaza!

70 yaşındaki Feriha Kardana ağır yaralandı..

Lefkoşa'da kaza!

70 yaşındaki Feriha Kardana ağır yaralandı..

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:00
Lefkoşa'da kaza!

Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinde bir aracın çarptığı 70 yaşındaki yaya Feriha Kardana ağır yaralandı. Kardana, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 12.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

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23 yaşındaki Mehmet Hüseyin Tomak, yönetimindeki RH 132 plakalı araçla Gönyeli çemberine doğru seyrettiği sırada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçmekte olan Feriha Kardana’ya (K-70) çarptı.

Çarpanın etkisiyle ağır yaralanan Kardana, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşada Kaza
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