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Lefkoşa'da kabus gibi gece!

Başkent Lefkoşa'da dün gece meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi..

07 Kasım 2021 Pazar 08:08
Lefkoşa'da kabus gibi gece!

Lefkoşa'da ilk kaza Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İki aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polisin soruşturması devam ediyor...

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Lefkoşa'da ikinci kaza Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı kazada, polisin soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde sanayi ışıklarına doğru saat 03.25’te üçüncü bir kaza daha meydana geldi..

İki aracın karıştığı kazada, sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
LefkoşaTrafik Kazası
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