Lefkoşa'da intihar!

7.5.2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkoşa’da sakin Ekrem Kazak (E-32), İdadi Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damından yaklaşık 20 mete yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar etmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
32 Yaşındaki genç hayatını kaybetti
7.5.2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkoşa’da sakin Ekrem Kazak (E-32), İdadi Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damından yaklaşık 20 mete yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar etmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.