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Lefkoşa'da intihar!
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Lefkoşa'da intihar!

32 Yaşındaki genç hayatını kaybetti

28 Mayıs 2021 Cuma 00:49
Lefkoşa'da intihar!
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7.5.2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkoşa’da sakin Ekrem Kazak (E-32), İdadi Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damından yaklaşık 20 mete yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar etmiştir.

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Olayda ağır şekilde yaralanan Ekrem Kazak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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