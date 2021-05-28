Lefkoşa'da intihar!

7.5.2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkoşa’da sakin Ekrem Kazak (E-32), İdadi Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damından yaklaşık 20 mete yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar etmiştir.

Olayda ağır şekilde yaralanan Ekrem Kazak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.