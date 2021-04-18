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Lefkoşa'da denetimler gerçekleştirildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Pazar günü 12:00 - 18:00 saatleri arasında Lefkoşa genelinde, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler  gerçekleştirildi. 

18 Nisan 2021 Pazar 19:30
Lefkoşa'da denetimler gerçekleştirildi
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında Pazar günü 12:00 - 18:00 saatleri arasında Lefkoşa genelinde, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler  gerçekleştirildi. 

Denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam 26 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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Denetimlerde araç sürücüsü G.T.M (E-23) şüpheli hareketleri üzerine, polis ekipleri tarafından aracında yapılan aramada, yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak söz konusu şahıs tutuklandı.

Yine denetimler sırasında tehlikeli araç kullanan bir sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı. 

Denetimlerde Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ve Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete de hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 18.04.2021 19:57
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıDenetimPolisKktc
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