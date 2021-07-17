Lefkoşa'da denetimler gerçekleştirildi

Yapılan açıklama şu şekilde:

Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü,, Çevre Dairesi,Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi Zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde Gönyeli bölgesi ve Lefkoşa Surlariçi bölgelerinde açık olan işyerleri denetlenmiştir.

Denetimlerde 2 Casino, 2 bar, kapalı olması gereken 1 erkek kuaför ve bijuteri dükkanı, 1 pub, 1 kafeterya , 15 Cafe- Bar, 9 Restaurant, 14 Cafe, 5 Meyhane, 3 Restaurant- Cafe olmak üzere toplam 54 işyeri denetlenmiş kurallara uymayanlara gerekli uyarılar yapılmış, daha önce uyarı yapılıp düzelme görülmeyen işyerlerine gerekli cezalar uygulanmıştır.

Tüm işyerlerinin kurallara uymalarını, önemle rica ederiz.