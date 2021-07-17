banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376
Flaş Haber
97'si yerel 106 pozitif vaka
Kapat

Lefkoşa'da denetimler gerçekleştirildi

İlçe Emniyet Kurulunun almış olduğu covid 19 kararları doğrultusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde 21.00 - 24.00 saatleri arasında Lefkoşa ilçe sınırları içinde ortak denetim gerçekleştirildi

17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:17
Lefkoşa'da denetimler gerçekleştirildi

Yapılan açıklama şu şekilde:

banner341
Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü,, Çevre Dairesi,Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi Zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde Gönyeli bölgesi ve Lefkoşa Surlariçi bölgelerinde açık olan işyerleri denetlenmiştir. 

Denetimlerde 2 Casino, 2 bar, kapalı olması gereken 1 erkek  kuaför ve bijuteri dükkanı, 1 pub, 1 kafeterya , 15 Cafe- Bar, 9 Restaurant, 14 Cafe, 5 Meyhane, 3 Restaurant- Cafe olmak üzere toplam 54 işyeri denetlenmiş kurallara uymayanlara gerekli uyarılar yapılmış, daha önce uyarı yapılıp düzelme görülmeyen işyerlerine gerekli cezalar uygulanmıştır.

Tüm işyerlerinin kurallara uymalarını, önemle rica ederiz.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi
Slovakya’dan Tayvan’a aşı bağışıSlovakya’dan Tayvan’a aşı bağışı
Slovakya’dan Tayvan’a aşı bağışıSlovakya’dan Tayvan’a aşı bağışı
Gaü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar’dan aşılar ile igili açıklama
Gaü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar’dan aşılar ile igili açıklama
Gazimağusa'da yangın
Gazimağusa'da yangın
Saner, CTP ve TD'yi eleştirdi
Saner, CTP ve TD'yi eleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Anastasiadis’in açıklamasını eleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Anastasiadis’in açıklamasını eleştirdi
Millet Partisi 20 Temmuzda Türkiye'den gelecek heyet hakkında açıklama yaptı
Millet Partisi 20 Temmuzda Türkiye'den gelecek heyet hakkında açıklama yaptı
Ataoğlu, Erdoğan’ı, KKTC’de ağırlamaktan sevinç ve heyecan duyduğunu belirtti
Ataoğlu, Erdoğan’ı, KKTC’de ağırlamaktan sevinç ve heyecan duyduğunu belirtti
Saner, Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti
Saner, Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali bugün başlıyor
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali bugün başlıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim