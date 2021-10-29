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Lefkoşa'da Cumhuriyet yürüyüşü ve bando konseri

29 Ekim 2021 Cuma 16:15
Lefkoşa'da Cumhuriyet yürüyüşü ve bando konseri

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA LEFKOŞA’DA TÖREN YÜRÜYÜŞÜ VE BANDO KONSERİ DÜZENLENDİ

YÜRÜYÜŞE CUMHURBAŞKANI TATAR DA KATILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa’da Dereboyu’nda tören yürüyüşü ve bando konseri düzenlendi. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Mehmet Akif Caddesi’ndeki yürüyüşte Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.

Yürüyüşün sonunda konuşmalar yapıldı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu kısa bir konser verdi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yürüyüş etkinliğinde yaptığı konuşmada, Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilham alan Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız bir devlet sahibi olduğunu ve Türkiye ile iş birliğinde bu coğrafyada varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

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Bağımsızlık, özgürlük, bayrak ve millet sevgisi, Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın değerinin gençler tarafından bilinmesinin önemli olduğunu ifade eden Tatar, Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti.

Tatar, “Önemli olan bu coğrafyada birlikte var olabilmek, onurumuzla yaşayabilmek, egemenlik, özgürlük ve bayrak sevgisi; büyük Türk ulusunun parçası olarak Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin ilelebet devam etmesidir” dedi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, cumhuriyetin büyük Türk ulusunun en büyük zaferi ve Atatürk gibi düşünmek olduğunu kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından ilen edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk milletine bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “Bize düşen en önemli görev, bu büyük miras ve değere sahip çıkmak, ülkemizin, milletimizin bütünlüğünü savunmak ve de Atatürk’ün bizlere açtığı yolda ilerlemektir” dedi.

Amacoğlu, Türk milletinin bayramını kutladı, Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

DİĞER YÜRÜYÜŞ VE KONSERLER

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefke’de saat 09.45’te Lefke Atatürk Parkı-Asmalı Kahve güzergahında; İskele’de saat 09.45’te İskele Belediye Binası-İskele Meydanı güzergahında, Gazimağusa’da saat 11.00’de Sulu Çember-Yeni Lemar Önü güzergahında, Güzelyurt’ta saat 11.30’da Atatürk Anıtı-Güzelyurt Kapalı Çarşı güzergahında ve Girne’de saat 15.00’te Ramadan Cemil Meydanı-Atatürk Anıtı güzergahında da tören yürüyüşü ve bando konserleri düzenledi.

Haber ve fotoğraf: İbrahim Diran

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Son Güncelleme: 29.10.2021 18:16
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