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Lefkoşa'da bir okulda öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen hademe cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da, bir ortaokulda hademe olarak çalışan Hasan Suyolculat, 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacak.

10 Ocak 2023 Salı 14:12
Lefkoşa'da bir okulda öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen hademe cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Suyolcular bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan 30 Aralık 2022 tarihinde saat 07.50 raddelerinde, umumi bir yer olan Lefkoşa'da bir ortaokul avlusu içerisinde söz konusu okulda hademe görevlisi olarak görev ifa eden zanlı Hasan Suyolcular ve adı edilenin beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen Cahit ve Münür isimli şahıslar okulda düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 okul öğrencisine hitaben yüksek sesle sarkıntılık yaparak cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

MESELEYLE BAĞLANTISI OLAN 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis mesele ile ilgili zanlının 6 Ocak 2023 tarihinde mahkemede temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, olay esnasında beraberinde bulunan ve ilk nazarda meçhul şahıslar olarak ön görülen iki kişinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, bu şahısların 2 erkek ikiz çocuk olup yaşlarının 16 yaşından küçük oldukları yine öğrenci olduklarını ve Barış, Ruh ve  Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun zamandan beridir tedavi gördüklerini ayrıca  tedavinin de "hafif düzeyde mental retardasyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" olduğu resmi kaynaklardan temin edildiğini anlattı.

Polis, yine bu süre zarfı içerisinde zanlının methaldar olduğu suça ilişkin itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinde söz konusu kelimeleri yanındaki iki erkek ikiz çocuğa söylediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, 2 erkek ikiz çocukla ilgili tahkikat halen devam ettiğini belirtti. Polis, yaşanan bu olayın KKTC genelinde infial yaratmış ve gerek basında gerekse halk arasında zanlıya yönelik şiddet içerikli mesajları alındığını belirtti. Polis, söz konusu kız çocuklarının yaşanan bu olaydan ötürü ciddi surette etkilenmesine sebep olduğunu ve ailelerinin bu olaydan ötürü halen daha endişe duyduklarını anlattı.

20 GÜNÜ AŞMAMAK ÜZERE CEZAEVİNDE HÜKÜMSÜZ TUTUKLU KALACAK

Polis, zanlının methaldar olduğu suçla ilgili yargılanması ve suçlu bulunması halinde hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğundan, yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip zanlının davalarında hazır bulunması için hükümsüz olarak merkezi cezaevinde kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, olayın infial yarattığını söyleyerek zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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