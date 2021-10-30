Lefkoşa'da bir araç kurşunlandı

Lefkoşa'da Surlariçinde Turgut Reis Sokak üzerinde park halinde, bulunan bir araca meçhul şahıs/lar tarafından saat 19.30 sıralarında tabanca ile ateş açıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Lefkoşa'da Surlariçinde Turgut Reis Sokak üzerinde park halinde, bulunan bir araca meçhul şahıs/lar tarafından saat 19.30 sıralarında tabanca ile ateş açıldı.
Lefkoşa'da Surlariçinde Turgut Reis Sokak üzerinde park halinde, bulunan bir araca meçhul şahıs/lar tarafından saat 19.30 sıralarında tabanca ile ateş açıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.