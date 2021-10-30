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Lefkoşa'da bir araç kurşunlandı

Lefkoşa'da Surlariçinde Turgut Reis Sokak üzerinde park halinde, bulunan bir araca meçhul şahıs/lar tarafından saat 19.30 sıralarında tabanca ile ateş açıldı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 22:15
Lefkoşa'da bir araç kurşunlandı

Lefkoşa'da Surlariçinde Turgut Reis Sokak üzerinde park halinde, bulunan bir araca meçhul şahıs/lar tarafından saat 19.30 sıralarında tabanca ile ateş açıldı.

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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre araca açılan ateş sonucu üç mermi isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.  

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 30.10.2021 22:27
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