Lefkoşa'da bir araç kurşunlandı

Lefkoşa'da Surlariçinde Turgut Reis Sokak üzerinde park halinde, bulunan bir araca meçhul şahıs/lar tarafından saat 19.30 sıralarında tabanca ile ateş açıldı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre araca açılan ateş sonucu üç mermi isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.