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Lefkoşa'da Alpet istasyonu yanındaki trafik ışıkları yeniden devrede

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda, Alpet istasyonu yanındaki trafik ışıkları yeniden devreye girdi.

06 Ekim 2020 Salı 21:40
Lefkoşa'da Alpet istasyonu yanındaki trafik ışıkları yeniden devrede
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Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda, Alpet istasyonu yanındaki trafik ışıkları yeniden devreye girdi.

Polis Basın Subaylığı, yol tamir çalışmaları nedeniyle bir süredir devre dışı kalan trafik ışıklarının devreye girdiğini ve kavşaktaki tüm yönlere trafik akışının da sorunsuz sağlandığını bildirdi.

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Son Güncelleme: 06.10.2020 21:58
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