Lefkoşa Çocuk Merkezi açıldı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, çocukların çok yönlü kişisel gelişimlerini teşvik edecek Lefkoşa Çocuk Merkezi, haftaiçi Salı’dan Cuma’ya 13.30-16.30 saatleri arasında, bölgedeki çocuklara okul destek programı, İngilizce dersi ve atölyelerle hizmet verecek ve her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfetmesi sağlanacak.

El Ele Çocuk Merkezi ve Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin ardından LTB tarafından hayata geçirilen Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin açılış törenine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı Belediye Meclis üyeleri, Arabahmet İlkokulu öğretmenleri, Arabahmet Muhtarı Ali Sarı ve okulda eğitim gören çocuklar katıldı.

HARMANCI: “BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HER ÇOCUĞUN TÜM HAKLARA EŞİT ERİŞİM ŞANSINA SAHİP OLMASI İÇİN SORUMLULUKLA ÇALIŞIYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da yaşayan her çocuğun tüm haklara eşit erişim şansına sahip olması için sorumlulukla çalıştıklarını söyledi.

Harmancı, “Merkezimizin ilk etapta hizmet vereceği Arabahmet İlkokulu öğretmenlerine iş birlikleri ve katkıları için teşekkür ederim. LTB olarak Surlariçi bölgesinde gelişen sosyal hayatın kamusal açılımlarla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Haklara ve hizmetlere erişimin bölge fark etmeksizin eşit şekilde sağlanması, tüm renklerin bir arada yaşadığı Lefkoşa’mız için çok önemlidir. Bu merkez toplumsal barışın da bir parçası olacak. Amaç öğretmenlerimizin özveriyle yetiştirdiği çocuklarımıza ek bir katkı sunarak, çevreye duyarlı, günümüz teknolojisine uyumlu, özgüveni ve sosyal becerileri yüksek bireylerin yetişmesine destek olmaktır.” dedi.

“Her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfederek yapmak istediği şeyleri yapabilmesine biz de destek olmak için burada olacağız”

Konuşmasında pandemi, ekonomik daralma, işsizlik ve Türk Lirası’nın değer kayba gibi sorunlara değinen Harmancı, sosyal devlet olmanın, öngörülü, planlı ve adil kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

“Bu süreçte ortaya çıkan toplumsal zaafiyetleri gidermek için sorumluklar alıyoruz. Lefkoşa Çocuk Merkezi de bu anlayışın yaşam bulduğu örneklerden biridir” diyen Harmancı, her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfederek yapmak istediği şeyleri yapabilmesine destek olmak için çalışacaklarını kaydetti.



“BU AÇILIŞ VARMAK İSTEDİĞİMİZ HEDEFLERDEN İLKİNİ OLUŞTURUYOR”Başkan Harmancı konuşmasını “Buraya Surlariçi Çocuk Merkezi ismini vermedik çünkü bu açılış varmak istediğimiz hedeflerde ilkini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde hem kreşi genişleteceğiz hem de merkezi yaygınlaştıracak, hizmet kapasitesini büyültecek, tüm şehre hizmet verebilecek şekle getireceğiz. Çocuklarımız da merkezimizde huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine destek alacaklar, oyunlar oynayacaklar” diyerek sonlandırdı.DEMİRPENÇE: “MERKEZİN HER HAFTA YAKLAŞIK 60 ÇOCUĞA HİZMET VERMESİ HEDEFLENİYOR”Toplum Çalışmaları Şubesi Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe, açılışta yaptığı konuşmada, ilkokula giden ve okul sonrası aktivitelerine ulaşmada zorluk yaşayan çocuklara hizmet vermek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.Demirpençe, “'Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde çocukların derslerine destek olmak amacıyla yapılacak okul destek programı ve İngilizce derslerinin yanı sıra yaratıcı drama, müzik, ileri dönüşüm atölyesi, deneysel bilim atölyesi, jimnastik, sanat terapisi gibi atölyeler de düzenlenecek. Ayrıca bilgisayar eğitimi ve robotik kodlama derslerinin yapılabilmesi amacıyla çok yakında Teknoloji Odası faaliyete geçirilecek olup bu odanın ekipmanları Kuzey Kıbrıs Turkcell katkıları ile sağlanacak. Merkezin her hafta yaklaşık 60 çocuğa hizmet vermesi hedefleniyor” dedi.ASLANSES: “BU MERKEZLER SOSYO-EKONOMİK YAPISI YETERLİ OLMAYAN BÖLGELER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK”Arabahmet İlkokulu öğretmeni Ahmet Aslanses ise, bölgede açılan bu yeni merkezin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aslanses, “Buna benzer merkezlerin açılması sosyo-ekonomik yapısı yeterli olmayan bölgeler için çok büyük bir katkı sağlayacak. Buranın da hem eğitim hem de sosyal yaşama çok önemli bir katkı sağayacağından eminiz” dedi.