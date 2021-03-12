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Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem

Bu Memleket Bizim Platformu içindeki sendikalar, örgütler ve bazı siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

12 Mart 2021 Cuma 13:45
Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem
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Protesto eylemi öncesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eylemi, KTÖS, KTOEÖS, Basın-Sen, Güç-Sen, Çağ-Sen, Bağımsızlık Yolu, BKP, TKP, YKP, Barış Derneği ve Girne Düşünce Derneği gerçekleştirdi.

Burada konuşan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, özellikle bugün elçilik önüne gelmeye çalıştıklarını ancak polis teşkilatının en geniş gücüyle burada önlem aldığını kaydetti.

Gökçebel, Başbakanlık ve Meclis önüne eylem için gidilebildiğini ancak elçilik önüne gidilemediğini ifade ederek, yaratılan rejimin bundan da görülebileceğini söyledi.

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Kıbrıs Türk toplumuna karşı organize bir şekilde yapılan çalışmalara tepki koymak amacıyla buraya geldiklerini ifade eden Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun tarih boyunca varlık ve iradesini ortaya koyduğunu, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun iradesi geri verilene kadar dimdik ayakta duracaklarını kaydetti.

Örgütlerin ortak basın açıklamasını KTÖS Başkanı Emel Tel okudu. Örgütlerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye yönelik eleştirilerde bulunduğu açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin güvenliğini tehdit eden baskıcı uygulamaların her geçen gün arttığı” savunuldu.

Sol Hareket üyesi yurtsever arkadaşlarının polis tarafından haksız yere tutuklandığı öne sürülen açıklamada, baskılara asla boyun eğilmeyeceği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 12.03.2021 14:51
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Büyükelçiliği
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