Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi

Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
03 Eylül 2019 Salı 11:18
Son Güncelleme: 03.09.2019 14:58
Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir saat elektrik enerjisi verilemeyecek.