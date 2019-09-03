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Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi

Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir  saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi

Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir  saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

03 Eylül 2019 Salı 11:18
Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi

Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislere yarın bir  saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

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Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti h 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.

Son Güncelleme: 03.09.2019 14:58
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Elektrik Kesintisi
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