Lefkoşa bir değerini daha kaybetti!

4 Ocak 1932 doğumlu olan Ümit Ali Esinler, fotoğrafçılığa 8 yaşında başladı ve yaklaşık 79 yıl sürdürdü..

En çok Kıbrıs Türk halkı tiplemelerine ilişkin fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çeken Esinler, toplumun her kesiminden insanı ayrım yapmadan fotoğrafladı. Onun için sadece insan ve onların hikâyelerini anlatan fotoğrafları vardı.

Ümit Ali Esinler'in cenazesi bugün İsmail Safa Caminde 12.00'da kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek..

Kendisine tanrıdan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı dileriz..