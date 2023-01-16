banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)
Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar etkili olacak
Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar...
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere duyuru
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere...
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem!
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
banner405

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan Şubat'ta üç oyun

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:42
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan Şubat'ta üç oyun

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Şubat ayında, yetişkinler için iki ve çocuklar için de bir oyunu seyirciyle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Flavia Coste'nin yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği “Paraya Hayır” isimli tek perdelik komedi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda her Çarşamba ve Cuma akşamları sahnelenmeye devam edecek.

Ayrıca “Biz Size Hayranız” oyunu da yurt içi turne yapıyor. Oyun, 11 Şubat Cumartesi 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu‘nda Girnelilerle buluşacak. Oyun bunun yanında başka bölgelere de turne yapacak. 

Açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuk seyircisini de unutmuyor ve Şubat tatilini güzel değerlendirmeleri için onları “Karagöz Sihirli Sebzeler”le buluşturuyor. Karagöz, 7 ve 14 Şubat Salı günleri saat 17.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda.

Tüm oyunların biletleri www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz, Ankara’ya gidiyor
Oğuz, Ankara’ya gidiyor
Öğrenci taşımacılığı için protokol imzalandı
Öğrenci taşımacılığı için protokol imzalandı
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)
Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar etkili olacak
Yağışlar bu akşam 21.00’e kadar etkili olacak
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere duyuru
Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere duyuru
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem!
Kanunsuz avlanan şahsa yasal işlem!
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim