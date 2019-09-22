Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu kayıtları başlıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yazılı açıklamasında, 6-18 yaş aralığında dört farklı kurs ve içerikle gerçekleşen çalışmalarda çocuk ve gençlerle tiyatro sanatı çerçevesinde yaratıcılık, güven, ekip ruhu eleştirel düşünme, empati kurma ve dayanışma gibi değerleri uygulama ve içselleştirme imkanı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Katılımcı sayısı aktivitelerden en yüksek verimi alabilmek amacıyla sınırlı tutuluyor. Çalışmalar, eğitmenlerin, grupların niteliğiyle belirlenen tercihine bağlı olarak, yaratıcı drama çalışmaları, süreç odaklı çalışmalar ve uygun görüldüğü durumda sahne üzerinde sonuç odaklı bir proje şeklinde gerçekleşiyor. Bu çalışmalarda tiyatro kendi olma, kendini keşfetme ve özgürleşme alanı olarak kabul ediliyor.



6-7 yaş çocukların katıldığı çalışmalar Asu Demircioğlu, 8-10 yaş arası çocukların katıldığı çalışmalar Deniz Çakır, 11-14 yaş grubu gençlerin katıldığı çalışmalar İzel Seylani, 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı çalışmalar ise Nehir Demirel eğitmenliğinde gerçekleşiyor.

KAYITLAR 24 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu bu çalışmalar için kayıtlar 24 Eylül Salı gününden itibaren başlıyor ve grupların dolmasıyla sona eriyor.

Üçer aylık dönemlerden oluşacak bu çalışmalar ekim ayında başlıyor. İlk üç aylık dönem ücreti 250 TL olan bu çalışmaların tümü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salonunda devam edecek.

Kayıtlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan mesai saatleri içerisinde yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için 2278782 numaralı telefon aranabilir.”

