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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibinden Gösteri 

27 Haziran 2022 Pazartesi 15:00
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibinden Gösteri 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun Asu Demircioğlu eğitmenliğindeki çocuk ekibi sezon boyunca yaptıkları çalışmaları  küçük seyirciler ile buluşturan  bir gösteri hazırladı. 

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Gösterinin dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili, dekor - kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı yaptı. Sahne amirliğini Mehmet Demir üstlenirken, gösterinin ışık tasarım ve uygulamasını Salih Kanatlı, ses-efekt uygulamasını Mehmet Eseri, afiş tasarımını ise katılımcı çocuklar yaptı.  

İlkokul çağındaki çocukların rahatça izledikleri gösteri, Dev Pancar isimli çocuk masalından yola çıkılarak yaratıcı drama teknikleriyle katılımcı çocuklar tarafından oyunlaştırıldı. 

Eğitmenleri Asu Demircioğlu ve seyircinin de dahil olduğu gösteri oyunlarla doluydu. Gösteri sonunda Sanat Yönetmeni Cem Aykut ve eğitmenleri Asu Demircioğlu çocuklara katılım sertifikası verdi

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Son Güncelleme: 28.06.2022 01:11
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