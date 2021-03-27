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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bildiri yayımladı

Bildiride, geçen yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne doğru yol alırken perdelerinin kapandığı anımsatılarak, aradan geçen bir yıl içinde sürece adapte olmaya çabaladıklarına dikkat çekildi. 

27 Mart 2021 Cumartesi 10:42
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bildiri yayımladı
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“Bu 27 Mart’ın eşiğinde, salonumuzda sizi karşılayamasak da, oyunumuzla, başka bir mecrada, sizinle buluşabiliyoruz. Çünkü söylenecekler, söylenmelidir” denilen bildiride, asıl istediklerinin en yakın zamanda tiyatroda buluşmak olduğu vurgulandı. 
İnsanoğluna haddini bildirircesine çıkagelen pandeminin, sağlam olmayan tüm yapıları yerinden sarstığı ifade edilen bildiride, şu ifadelere yer veridi: 
“Bizler de gördük ki, tiyatromuzun altyapı temellerinin daha da sağlamlaştırılmaya ihtiyacı var; salon olanaklarının, bina olanaklarının, kadronun geliştirilmeye ihtiyacı var; bunlar için desteğe ihtiyacımız var. Bir dahaki tufanda sarsılmamak için. Sizlerle bir an önce güvenli bir şekilde buluşabilmek, bir daha ayrı kalmamak için. 
Bitecek. Kavuşacağız. O güne dek ve o gün de sözümüzü edecek, üzerimize düşeni yapacağız. 

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Yakında buluşmak üzere. Yakında buluşmak umuduyla.
Işık gidince, söz de gider. Bizim sanatımız, bir sözü söyleme sanatı. Biz sanatımızı yapamayınca, bir sözü de söyleyememiş oluruz. 
Bir söz, söylenememiş olur. Bir mesele dile getirilmemiş olur. Biz üzerimize düşeni yapamamış oluruz.” 

 

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Son Güncelleme: 27.03.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
TiyatroLtbBelediye
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