Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Rüzgarı Estirdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından verilen yılın son konserinde Lefkoşalı müzikseverler keyifli saatler geçirdi. Şefliğini Oskay Hoca’nın yaptığı ve Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı konseri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclisi üyleri de izlerken konseri takip eden Lefkoşalılar neşeli müziklerle güzel zamanlar geçirdi. Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yer alan konserde LBO, Türkiye’den ve dünyadan hem nostaljik hem de günümüzün sevilen parçalarını icra ederken seyirciler de hareketli parçalara eşlik etti.