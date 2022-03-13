Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi

Kulüp’ten verilen bilgiye göre, Manolya Otel’de düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kulüp Başkanı Berna Özdoğa, topluma hizmet anlayışıyla kurulan sivil toplum örgütlerinin; yasa koyucular ve hükümet edenler üzerinde baskı unsuru oluşturmaları, toplumun değişik kesimlerinin yaralarını sarmaları veya önemli bir konuda farkındalık yaratmaları açısından ülkenin can damarı olduklarını vurguladı.
Işın Ramadan Cemil’in çalışmaları ve hayatı hakkında yaptığı konuşmanın ardından, etkinlik, şiir ve sanat söyleşileriyle son buldu.